В конце сезона Mercedes не собираются менять Хэмилтона

На прошедшем Гран При в Сан-Паулу Льюис Хэмилтон заработал лишь одно очко, финишировав на десятой позиции. Во время заезда семикратный чемпион мира жаловался на поведение своего болида, а по окончании гонки, на пути в пит-лейн, произнес речь по радио, которую многие считают прощальной.

«Катастрофический уик-энд, ребята, – сказал Льюис Хэмилтон. – Такого плохого автомобиля у меня еще не было. Спасибо за усилия по улучшению ситуации и всем механикам за пит-стоп. Если это мое последнее выступление, то жаль, что оно не стало лучшим, но я благодарен вам».

Согласно одной из версий, слова Льюиса были адресованы механикам и инженерам команды, которые работали на последовавших друг за другом этапах в Остине, Мехико и Сан-Паулу, и не отправятся на заключительные гонки в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

По другой версии, Льюис прощался со всем коллективом, возможно, потому что сам планирует досрочно завершить сезон.

В Mercedes отказались комментировать первую теорию, однако официальный представитель команды подтвердил британскому информационному агентству PA, что Mercedes не планирует менять Льюиса Хэмилтона на оставшихся гонках сезона 2024 года.