Mercedes изменит цвет автомобилей в Сингапуре

Команда Mercedes анонсировала специальную уникальную раскраску своих болидов на Гран При Сингапура. Дизайн был разработан в честь 50-летнего юбилея компании Petronas, одного из ключевых партнёров команды.

Тото Вольфф, глава команды Mercedes, подчеркнул: "Petronas является долгосрочным и надёжным союзником нашей команды. Пятидесятилетие компании – значимое событие для любого предприятия".

Специальная раскраска болидов не только символизирует поздравление с юбилеем Petronas, но также признаёт важную роль компании в истории команды Mercedes, отражая признательность за совместный путь.

Решение показать уникальный дизайн именно в Сингапуре было обусловлено близостью трассы к штаб-квартире Petronas в Куала-Лумпуре. На следующей неделе с официальным визитом в столицу Малайзии прибудут Тото Вольфф, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.