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Mercedes изменит цвет автомобилей в Сингапуре

Команда Mercedes анонсировала специальную уникальную раскраску своих болидов на Гран При Сингапура. Дизайн был разработан в честь 50-летнего юбилея компании Petronas, одного из ключевых партнёров команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.09.2024, 09:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mercedes анонсировала специальную уникальную раскраску своих болидов на Гран При Сингапура. Дизайн был разработан в честь 50-летнего юбилея компании Petronas, одного из ключевых партнёров команды.

Тото Вольфф, глава команды Mercedes, подчеркнул: "Petronas является долгосрочным и надёжным союзником нашей команды. Пятидесятилетие компании – значимое событие для любого предприятия".

Специальная раскраска болидов не только символизирует поздравление с юбилеем Petronas, но также признаёт важную роль компании в истории команды Mercedes, отражая признательность за совместный путь.

Решение показать уникальный дизайн именно в Сингапуре было обусловлено близостью трассы к штаб-квартире Petronas в Куала-Лумпуре. На следующей неделе с официальным визитом в столицу Малайзии прибудут Тото Вольфф, Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Источник

Mercedes (196)Гонка (147)

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