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Поиск причины отказа мотора у Антонелли в Mercedes

Итальянскому гонщику грозит замена мотора из-за отказа силовой установки. Mercedes бьет тревогу: новости из мира гонок и подробности инцидента в Барселоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2025, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Андреа Кими Антонелли столкнулась с проблемой во время гонки в Барселоне из-за отказа силовой установки. В данный момент её транспортировали на базу, где специалисты анализируют причины поломки. Однако уже сейчас ясно, что этот инцидент может повлиять на расписание замены двигателей у итальянского гонщика.

Технический директор Mercedes, Джеймс Эллисон, заявил: «Пока нам неизвестно, что именно произошло с силовой установкой. Она была отправлена в Бриксуорт для проведения детального анализа, выявления причин поломки и разработки рекомендаций для всего парка гоночных двигателей, не только для нашей команды, но и для клиентов».

«Мы надеемся, что не столкнемся с подобными проблемами в оставшейся части сезона. Мы проведем необходимые испытания, чтобы удостовериться в надежности силовой установки».

Возможно, двигатель придется заменить на следующем этапе, и на данный момент нам не грозят штрафы, так как мы еще не достигли максимального количества разрешенных замен. Однако сезон только на треть завершен, поэтому эта замена увеличит нагрузку на оставшиеся двигатели, если придется использовать их до конца года. Мы рассмотрим варианты оптимального распределения оставшихся ресурсов».

Источник

Андреа Кими Антонелли (50)Mercedes (316)

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