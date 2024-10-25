McLaren намерены оспорить наказание Ландо Норриса.

В боксах команды McLaren возникла решительность опротестовать пятисекундный штраф, наложенный на Ландо Норриса на Гран При США. Британскому гонщику было вынесено наказание за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.

Решение в пользу пересмотра штрафа было принято, и для этого команда должна представить стюардам "новые и значимые доказательства", которых не было доступно на момент вынесения решения.

Публичные слушания по данному вопросу состоятся на трассе в пятницу в 14:30 по местному времени (23:30 мск). Во время слушаний стюарды проанализируют предоставленные McLaren данные для определения их новизны и значимости. В случае положительного решения начнется процедура пересмотра штрафа Ландо Норриса. В противном случае протест будет отклонен, и результаты гонки в Остине останутся без изменений.