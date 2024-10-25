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McLaren намерены оспорить наказание Ландо Норриса.

В боксах команды McLaren возникла решительность опротестовать пятисекундный штраф, наложенный на Ландо Норриса на Гран При США. Британскому гонщику было вынесено наказание за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.10.2024, 03:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В боксах команды McLaren возникла решительность опротестовать пятисекундный штраф, наложенный на Ландо Норриса на Гран При США. Британскому гонщику было вынесено наказание за обгон Макса Ферстаппена за пределами трассы.

Решение в пользу пересмотра штрафа было принято, и для этого команда должна представить стюардам "новые и значимые доказательства", которых не было доступно на момент вынесения решения.

Публичные слушания по данному вопросу состоятся на трассе в пятницу в 14:30 по местному времени (23:30 мск). Во время слушаний стюарды проанализируют предоставленные McLaren данные для определения их новизны и значимости. В случае положительного решения начнется процедура пересмотра штрафа Ландо Норриса. В противном случае протест будет отклонен, и результаты гонки в Остине останутся без изменений.

Источник

Ландо Норрис (83)McLaren (196)FIA (140)

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