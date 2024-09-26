McLaren призывает ФИА обратить внимание на конкурентов

В международной автомобильной федерации FIA провели тщательный анализ конструкции заднего крыла болида McLaren и высказали необходимость внести некоторые поправки. Представители команды поддержали эту инициативу, призвав FIA обратить внимание и на других участников соревнований.

Андреа Стелла, возглавляющий коллектив McLaren, поделился: «Проверка, проведенная нашей командой, позволила нам напомнить FIA, что и мы внимательно следим за действиями конкурентов, однако не желаем уделять так много времени и усилий на раздувание скандалов.

Мы лишь донесли до сведения FIA наше видение ситуации. Мы уверены, что они проведут аналогичные беседы с другими участниками и позаботятся о том, чтобы их решения также соответствовали установленным правилам, хоть и могут быть менее очевидными, но определенно присутствуют».