Машины McLaren украшены в память Айртона Сенны

В команде McLaren была разработана уникальная раскраска машин, посвященная памяти легендарного гонщика Айртона Сенны. На грядущем Гран При Монако гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут выступать на специальных машинах MCL38.

Дизайн специальной раскраски, включающий яркие желтый, зеленый и синий цвета, был разработан совместно с компанией Senna Brand и партнерами команды. Этот цветовой решение шлема великого бразильского гонщика известно в мире автоспорта уже более 40 лет.

Не случайно, что именно в Монако будут представлены машины McLaren в этом дизайне, ведь Айртон Сенна шесть раз становился победителем Гран При в этом княжестве. Кроме того, в этот уик-энд гонщики и персонал команды также будут выступать в специальной версии униформы, а фанаты смогут приобрести ограниченную серию сувенирной продукции, посвященной Айртону Сенне и его вкладу в историю McLaren.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, подчеркнул: "Этой версией дизайна машин McLaren мы отмечаем великие достижения Айртона Сенны. Он остается одним из величайших героев Формулы 1 и одним из самых успешных гонщиков в истории McLaren. Его вклад в команду огромен, и память о нем всегда с нами. Мы считаем честью посвятить этот этап гонки ему, и на трассе, где он добился стольких побед, наши машины будут представлены в его цветовой гамме".