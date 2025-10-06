В McLaren прокомментировали поступок Пиастри

В минувшее воскресенье лидер чемпионата Оскар Пиастри выразил явное недовольство действиями своего напарника на старте гонки, а также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны команды. В социальных сетях быстро распространилось видео, на котором видно, как Оскар отключает гарнитуру шлема в тот момент, когда его поздравляет Зак Браун. Кроме того, в сети появилась командная фотография McLaren, на которой команда отмечает победу в Кубке конструкторов, однако самого Пиастри на снимке нет.

В ответ на бурное обсуждение среди болельщиков, пресс-служба McLaren выступила с разъяснениями по поводу этих событий и действий Пиастри.

По данным команды, Оскар не слышал поздравлений со стороны Зака Брауна, так как к этому моменту уже отключил гарнитуру после обесточивания автомобиля. Кроме того, отсутствие Пиастри на командной фотографии объяснили тем, что изначально не планировалось отмечать это событие именно в этот момент. Формула 1 предоставила подиум для празднования сразу после официальной церемонии награждения, и в это время Оскар выполнял медиа-обязательства и общался с представителями прессы.

Позднее команда McLaren сделала полноценную фотографию, на которой присутствует и Оскар Пиастри.