Руководство McLaren назвало ключевым моментом гонки в Имоле.

На заключительном этапе Гран При Эмилии-Романьи Ландо Норрис уступил победу Максу Ферстаппену менее чем на секунду. Руководитель команды McLaren Андреа Стелла высказал мнение, что исход гонки был предрешен еще на старте.

«В квалификации первая тройка показала результаты практически равные, — отметил Андреа Стелла. — В этот момент стало ясно, что состояние шин во время гонки будет играть ключевую роль. Еще одним важным фактором стало нахождение за другим болидом в «грязном воздухе».

«Как только вы оказываетесь за другим автомобилем, сразу теряете скорость. Поэтому старт с первой позиции и лидерство после первого поворота дали возможность пустой трассы, на которой можно было лучше управлять износом шин и двигаться в нужном темпе».

«С этой точки зрения, Макс отлично справился в субботу. Он стартовал с первой позиции и удержал лидерство после первого поворота. Я думаю, именно это помогло ему контролировать износ шин».