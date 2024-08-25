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McLaren полагаются на эффективность своих новинок

Команда McLaren представила новый комплекс обновлений к Гран При Нидерландов. Эти новинки помогли Ландо Норрису выиграть квалификацию.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.08.2024, 14:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда McLaren представила новый комплекс обновлений к Гран При Нидерландов. Эти новинки помогли Ландо Норрису выиграть квалификацию. Главный конструктор Роб Маршалл отметил, что работа обновлений идет успешно и соответствует планам команды из Уокинга.

Маршалл поделился: "Мы работаем над модернизацией машины MCL38. Есть аспекты, по которым у нас есть определенные сомнения. Оценить новинки сложно из-за погоды, но мы полагаем, что все идет по плану".

Он также отметил, что некоторые обновления не привозят на этапы со спринт-гонками из-за сложностей с их тестированием во время уик-эндов. Поэтому решено было представить все изменения именно в Зандфорте.

Предыдущий значимый комплекс обновлений McLaren внедрила в Майами, и он принес удивительные результаты. Команда снова надеется на успех с новыми обновлениями в Зандфорте, хотя ожидания не так высоки, как во время гонки во Флориде в мае...

Источник

McLaren (135)Роб Маршалл (1)

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