McLaren готовит крупное обновление к этапу в Майами

McLaren готовит серьёзное обновление к Гран При Майами 2024, тесты уже показали отличные результаты, команда рассчитывает улучшить позиции в сезоне.
Демид Поршнев
06.04.2026, 12:33·1 мин
Фото: F1news.ru

Комментатор Sky Sports F1 Дэвид Крофт рассказал о планах команды McLaren по подготовке масштабного обновления болида к предстоящему Гран При Майами.

По словам Крофта, в Mercedes выражают недовольство тем обстоятельством, что у конкурентов есть месяц на совершенствование своих машин. Он отметил, что McLaren серьёзно работает над новой модернизацией и уже получила обнадёживающие результаты в ходе испытаний на симуляторе.

Дэвид Крофт также напомнил о выступлении Оскара Пиастри на Гран При Японии. Комментатор подчеркнул, что австралиец имел реальные шансы на победу, если бы не вмешательство автомобиля безопасности. Он отметил, что Кими проявил высокую скорость, но был вынужден бороться за лидирующую позицию и совершать обгоны. В свою очередь, Пиастри занимал выгодную позицию на трассе, которая могла бы привести его к первой строчке на финише при сохранении лидерства. Крофт сделал вывод, что уверенность Оскара на дистанции стала одним из наиболее значимых итогов прошедшей гонки.

