В McLaren выразили удовлетворение ходом подготовки к сезону

Команда McLaren, действующие чемпионы мира, завершила свою подготовку к грядущему сезону 2026 года. В финальный день тестовых заездов в Бахрейне пилоты Оскар Пиастри и Ландо Норрис суммарно преодолели 113 кругов.

В утренней сессии Оскар Пиастри занимался оценкой поведения болида при разных уровнях топлива. Однако днём команда столкнулась с технической неисправностью шасси MCL40. Вследствие этого Ландо Норрис смог выехать на трассу лишь спустя два часа после старта дневного сегмента, что не позволило ему реализовать весь запланированный объём работы.

Несмотря на возникшие трудности, технический персонал McLaren собрал необходимый объём данных, которые будут тщательно проанализированы при подготовке к предстоящему Гран При Австралии. Суммарно за девять дней тестов, прошедших в Барселоне и Бахрейне, гонщики команды проехали 5776,8 км, что эквивалентно 1108 кругам.

Ландо Норрис (2-й): «Хороший финальный день тестовых заездов в Бахрейне. В обед было выявлено небольшое затруднение с шасси, из-за чего начало дневной части сместилось на более позднее время. Несмотря на это, удалось провести полезную отработку стартов в конце сессии. Не удалось полностью выполнить имитацию гонки, но полученный опыт оказался весьма ценным.

В целом эти девять дней были очень продуктивными. Мы значительно продвинулись в понимании особенностей нового технического регламента и в работе с обновлённой силовой установкой, что позволяет эффективнее использовать гоночный потенциал болида.

Хочу выразить благодарность всей команде за сделанную работу, благодаря которой мы честно подошли к этапу в Австралии. С нетерпением жду старта сезона».

Оскар Пиастри (11-й): «Тесты подошли к концу. За эти три дня в Бахрейне, а также за девять дней в целом, удалось добиться значительного прогресса. Я узнал много нового о болиде, что позволит подойти к старту сезона в Мельбурне в оптимальной форме.

Перед стартом есть ещё задачи, требующие доработки, однако основная программа тестов выполнена и отмечен прогресс по всем направлениям. Хочу поблагодарить всю команду за поддержку и совместную работу.

Теперь мы отправляемся в Мельбурн — мою домашнюю гонку. Всегда приятно выступать на родном автодроме, жду с нетерпением возможности вновь выйти на старт и управлять MCL40».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После завершения предсезонных тестовых сессий в Бахрейне мы положительно оцениваем проявленную надёжность MCL40 и ценим накопленный объём информации по каждой сессии.

Тестовая программа реализована успешно; подтвердились как высокая надёжность, так и эффективность болида. Особое внимание уделялось длинным сериям кругов, вариациям настроек, параметрам аэродинамики, шинам и работе с силовой установкой. Улучшения в характеристиках фиксировались ежедневно, и благодаря этому мы чётко представляем потенциал машины на старте новой эпохи Формулы 1.

Отдельно отмечаем, что в сезоне возрастает роль гонщиков из-за новых правил, и мы стремимся обеспечить Ландо и Оскару все возможности для максимального результата.

Понимаем, что пилотам предстоит работать эффективнее с силовой установкой, не теряя в скорости на дистанции, и продолжим тесное сотрудничество с Mercedes HPP для развития систем управления мотором — эти задачи реализуются успешно.

Девять дней тестов в Барселоне и Бахрейне подтвердили эффективность нашей подготовки и обозначили ключевые направления для развития. В ближайшее время работа над совершенствованием будет продолжена в Уокинге, чтобы максимально подготовиться к первому этапу сезона. Предстоит ещё многое изучить, и команда намерена совершенствоваться по ходу чемпионата, чтобы повысить конкурентоспособность. Спасибо всем сотрудникам McLaren за эффективную работу. Мы готовы к началу борьбы».