McLaren рады, что смогли отвлечь внимание конкурентов.

Руководитель команды McLaren Андреа Стелла выразил удовлетворение тем, что соперники уделяют столько внимания заднему антикрылу на машинах его команды.

«Я рад, что наше заднее антикрыло привлекло столь пристальное внимание. Это означает, что соперники не сосредоточены на своих автомобилях, а склонны отвлекаться на посторонние вещи», - поделился мнением Андреа Стелла.

По мнению руководителя McLaren, Формула 1 является сложной игрой с высокими ставками. Он подчеркнул, что постоянно напоминает своей команде о важности фокусировки на собственных целях и развитии.

«Когда на нас обращено так много внимания, конкуренты начинают работать в сторону изучения наших деталей, взаимодействия с FIA и анализа. Они отвлекаются от своей первоочередной задачи. Именно поэтому я, как представитель McLaren, очень доволен этой ситуацией», - отметил Стелла.

«Мы разрабатываем технические инновации, которые могут быть достаточно сложными, но при этом абсолютно законными. Если нашим соперникам интереснее уделять время разбору наших идей, вместо того чтобы совершенствовать свои, то мы только в выигрыше от подобной динамики», - подытожил глава команды McLaren.