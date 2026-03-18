В Майами для поклонников Cadillac появится отдельная трибуна

Во время гоночного уик-энда Формулы 1, который пройдёт в мае в Майами, поклонники команды Cadillac получат уникальную возможность поддержать любимую команду в кругу единомышленников.

Компания Cadillac достигла соглашения с организаторами трассы и приобрела трибуну, расположенную у первого поворота. Это позволит разместить на ней своих гостей, среди которых окажутся как знаменитости, так и обычные болельщики, решившие приобрести билет стоимостью $1250 на все три дня гоночного события.

Каждому гостю предоставят комплект сувенирной продукции, фирменную бейсболку и рекламный проспект, входящие в стоимость посещения трибуны.