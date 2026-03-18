Главная Новости Cadillac F1 В Майами для поклонников Cadillac появится отдельная трибуна
В Майами для поклонников Cadillac появится отдельная трибуна

Cadillac организует трибуну для болельщиков на Гран-при Формулы 1 в Майами, предлагая сувениры и доступ к первому повороту за 1250 долларов.
Иннокентий Петров
Иннокентий Петров
18.03.2026, 08:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Во время гоночного уик-энда Формулы 1, который пройдёт в мае в Майами, поклонники команды Cadillac получат уникальную возможность поддержать любимую команду в кругу единомышленников.

Компания Cadillac достигла соглашения с организаторами трассы и приобрела трибуну, расположенную у первого поворота. Это позволит разместить на ней своих гостей, среди которых окажутся как знаменитости, так и обычные болельщики, решившие приобрести билет стоимостью $1250 на все три дня гоночного события.

Каждому гостю предоставят комплект сувенирной продукции, фирменную бейсболку и рекламный проспект, входящие в стоимость посещения трибуны.

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
