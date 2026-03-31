Инженером Хэмилтона в Майами будет Мишель-Грожан

В команде Ferrari произошли кадровые изменения: после ухода Риккардо Адами временные обязанности гоночного инженера Льюиса Хэмилтона на трёх первых этапах сезона исполнял Карло Санти. Однако уже на этапе в Майами на эту должность официально заступит Седрик Мишель-Грожан, который ранее работал в McLaren.

На старте сезона Седрик Мишель-Грожан занимался наблюдением за работой команды и процессом адаптации. Он анализировал, какую информацию Льюису Хэмилтону необходимо получать на трассе, а также знакомился с особенностями взаимодействия сотрудников Ferrari во время гоночного уик-энда.

Изначально дебют Мишеля-Грожана в качестве гоночного инженера Льюиса Хэмилтона планировался на Гран При Бахрейна. Однако из-за отмены гонок на Ближнем Востоке сроки были перенесены, что позволило специалисту получить дополнительное время для работы на базе в Маранелло и более глубокого знакомства с рабочими процессами команды Ferrari.