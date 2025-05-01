Саундтрек к фильму F1 будет презентован в Майами

Компания Atlantic Records обнародовала полный список артистов, участвовавших в создании саундтрека к новому фильму F1, мировая премьера которого намечена на 27 июня, что означает менее двух месяцев до этого важного события.

Этот фильм, созданный продюсерской компанией Льюиса Хэмилтона в партнерстве с Apple Original Films, привлекает повышенное внимание благодаря звёздному актёрскому составу, в числе которого знаменитость Брэд Питт. Полную атмосферу дополняет рекламная кампания, основанная на использовании настоящих трасс Формулы 1 для съёмок большинства сцен.

Новым важным компонентом стало музыкальное сопровождение, которое не оставит равнодушными поклонников жанра.

На днях была представлена видеоработа на трек американского рэпера Дона Толивера под названием Lose My Mind, и за неполные сутки количество просмотров перевалило за отметку в 300 тысяч. Это лишь начало, ведь в создании саундтрека для фильма приняли участие 17 сольных исполнителей и музыкальных коллективов, у каждого из них своя армия поклонников.

Прежде всего следует отметить имя Эда Ширана, именитого артиста, обладателя многочисленных музыкальных наград, среди которых четыре «Грэмми». На сегодняшний день за свою карьеру он заработал более 200 миллионов долларов и продал около 300 миллионов записей по всему миру.

Помимо упомянутых артистов, в саундтрек к фильму F1 также вошли композиции Тэйта Макрэя, RAYE, Burna Boy, ROSÉ, Родди Рич, Дома Долла, Tiësto, Sexyy Red, Майка Тауэрса, Мэдисон Бир, Peggy Gou и других.

Продюсером альбома F1 The Album выступил Кевин Уивер, лауреат нескольких музыкальных «Грэмми», в основном за работу над саундтреками к кинолентам. Презентация альбома запланирована на дни Гран При Майами и будет представлять собой неотъемлемую часть программы на все дни уик-энда, а не просто отдельное событие.