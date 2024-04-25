Россияне в марте массово закупали автомобили в предвкушении роста цен.

По мнению исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, увеличение спроса на автомобили в России объясняется ростом общего объема рынка - в марте было продано более 500 000 машин. Этот показатель оказался на 26% выше, чем в феврале. Эксперты также сообщили, что за последние полгода продажи подержанных автомобилей в России впервые превысили отметку в полмиллиона автомобилей.

Увеличение интереса россиян к покупке автомобилей не стало неожиданностью для экспертов. С 1 апреля ожидалось увеличение цен на автомобили из-за введения нового алгоритма расчета утилизационного сбора, что заставило граждан РФ спешиться и купить машины по прежним ценам.

По данным аналитиков из компаний «Открытие авто» и «Автостат», финансовые потоки на рынке подержанных автомобилей с января по март достигли 1,43 триллиона рублей. Самый значительный рост был зафиксирован в сегменте автомобилей не старше пяти лет - в марте этот сегмент составил 28,1% от общей суммы (+2,5% по сравнению с февралем). Однако расходы на автомобили старше 10 лет сократились до 38%, что может быть связано с проблемами поиска и поставки запчастей.

При выборе подержанного автомобиля россияне предпочитали иномарки европейских и корейских брендов. Европейские марки принесли 227,6 миллиарда рублей, в то время как корейские марки - 91,1 миллиарда рублей (в обоих сегментах рост составил 39% по сравнению с февралем).

Фото: Carsweek.ru

Ранее был опубликован список кроссоверов, стоимость которых не превышает 2 миллионов рублей, и которые пользовались наибольшей популярностью среди российских потребителей в первом квартале.