Цены на новые автомобили 11 марок изменились в мае

Во время мая 2024 года цены* на автомобили были изменены у 11 брендов, активно присутствующих на российском рынке. Информация об этом появилась благодаря данным исследования, проведенного агентством "АВТОСТАТ" в ходе мониторинга, проведенного на сайте "Цена Авто".

В начале месяца (с 1 по 15 мая) корректировки цен затронули семь брендов, причем у пяти из них цены возросли, а у двух упали. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Во второй половине месяца цены изменились только у четырех брендов. И в этот раз изменения коснулись как увеличения, так и снижения стоимости определенных моделей или их комплектаций.

На Камском автозаводе цены на автомобиль "КАМАЗ Компас 5" были изменены. Так, цены на модель с "платформой тентованной шторной" выросли на 70 тысяч рублей (+1,5%), "промтоварный фургон" подорожал на 105 тысяч (+2,3%), а "эвакуатор" поднялся в цене на 200 тысяч (+4,1%). В то же время "шасси" и "бортовой" варианты данной модели стали дешевле на 20 тысяч рублей (-0,4%). Изотермическая версия потеряла в цене 100 тысяч (-2,1%), а рефрижератор - 205 тысяч (-4,1%).

Еще один российский производитель - Evolute - снизил цену на электрический кроссовер i-JET на 500 тысяч рублей (-7,2%).

Т takже цены снизили китайские производители. Например, седан Venucia D60 Plus в версии Luxury стал доступнее на 10 тысяч рублей (-0,3%). А электрокроссовер Voyah Free подешевел на 980 000 рублей (-10,4%).

Фото: АВТОСТАТ