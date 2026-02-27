В Мадриде показали трофей для победителя гонки

Организаторы Гран При Испании, намеченного на сентябрь, презентовали трофей, который будет вручён победителю предстоящей гонки в Мадриде на новой гоночной трассе.

Автором уникального трофея стало известное итальянское дизайнерское ателье Pininfarina. Основой для дизайна послужил скоростной 24-градусный поворот трассы Monumental, который дополнен изображением схемы самого автодрома.

Это не первый опыт сотрудничества Pininfarina с Формулой 1. Ранее кубки, созданные этим ателье, вручались победителям этапов в Катаре, Азербайджане, Китае и Бразилии.

По словам организаторов, строительство трассы Madring ведётся в строгом соответствии с установленными сроками. Проведение гонки запланировано на 13 сентября и переносов не ожидается.

Генеральный директор автодрома Луис Гарсия Абад отметил, что все основные этапы работ выполняются вовремя. По его словам, вокруг комплекса IFEMA кипит работа, и строительство современного гоночного комплекса продолжается. Завершение основных работ ожидается в ближайшие месяцы, после чего трасса пройдёт тестовые заезды и финальные проверки со стороны Формулы 1 и FIA перед сентябрьским стартом.