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Самый дорогой в России автомобильный номер был продан в Красноярске

В Красноярском крае на специализированных площадках появились объявления о продаже автомобильного номера К 001 КК 24, как сообщает местный портал krasnoyarsk.dk.ru. Этот госномер ранее принадлежал старой модели «Волга ГАЗ-3102».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.06.2024, 07:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Красноярском крае на специализированных площадках появились объявления о продаже автомобильного номера К 001 КК 24, как сообщает местный портал krasnoyarsk.dk.ru.

Этот госномер ранее принадлежал старой модели «Волга ГАЗ-3102». Интересно, что сам автомобиль был оценен мэрией Дивногорска всего в 61 тысячу рублей, в то время как ранее удалось продать машину за 8 миллионов рублей.

Позже на продажу поступил номер от «Волги» за 10 миллионов рублей, и этот объект был куплен на удивление быстро.

Подобные номера обычно присваиваются персональным автомобилям, на которых перевозят первых лиц региона.
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новая Lada Iskra была представлена без климат-контроля, обещанной панорамной крыши и с механической коробкой передач.

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