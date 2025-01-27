Конкурентов компании Hongqi назвали в их смехотворную секцию.

Стало обнародовано, с какими марками соревнуется компания Hongqi на отечественном автомобильном рынке. Их определил в эксклюзивной беседе представитель Hongqi в России - Иван Савельев, исполнительный директор бренда.

Согласно его словам, аналоги различаются в зависимости от модели. Среди основных конкурентов выделяются WEY и Voyah с необычными по характеристикам автомобилями, а также Geely Monjaro. В список соперников также попадают Lixiang и Avatr. Следует упомянуть AITO, у которых также представлены гибридные машины. "Основное сравнение можно проводить именно с этими брендами", - суммировал Иван Савельев.

Полное интервью с высшим руководителем Hongqi в России будет доступно на портале агентства "АВТОСТАТ" в ближайшие дни.