В Китае раскрыли внешний вид нового пятиметрового седана Geely

Компания Geely объявила о подготовке к запуску нового плагин-гибридного седана Galaxy Starshine 7. В преддверии официальной премьеры автомобиль был подробно раскрыт Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Согласно сведениям от MIIT, Geely Galaxy Starshine 7 получил гибридную силовую установку поколения Geely NordThor AI 2.0. В состав входят бензиновый двигатель BHE15-BFN объемом 1,5 литра, способный развивать мощность 110 л. с., электродвигатель с неуказанной мощностью, а также литий-железо-фосфатная батарея. Максимальная скорость транспортного средства установлена на уровне 190 км/ч. Точные данные о запасе хода на электротяге пока не раскрыты.

В линейке бренда Geely Galaxy новая четырехдверная модель Starshine 7 расположится между ранее вышедшими Galaxy Starshine 8 и Galaxy Starshine 6.

Экстерьер новинки близок к Geely Galaxy Starshine 6. Модель выделяется крупной трапециевидной радиаторной решеткой с вертикальными хромированными планками, горизонтальной оптикой в блоке задних фонарей и классическим исполнением дверных ручек. Размеры кузова составляют 4958 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1505 мм в высоту, при этом колесная база достигает 2852 мм. Покупатели смогут выбрать между 18- и 19-дюймовыми колёсными дисками.

Пока сроки запуска продаж Geely Galaxy Starshine 7 и рекомендованные цены официально не объявлены.

Напомним, ранее представители дилеров прокомментировали высокий спрос на кроссовер Geely Monjaro среди российских автолюбителей. Эта модель недавно вошла в тройку лидеров по продажам среди кроссоверов и внедорожников в России.

Автор: Алина Олешко