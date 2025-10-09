Главная Новости Китайские автомобили В Китае показали специальную версию кроссовера Jetta VS5
Новости

В Китае показали специальную версию кроссовера Jetta VS5

Кроссовер Jetta VS5 Good Luck Edition представлен в Китае с системой OPS, встроенным караоке, сниженным расходом топлива и турбомотором 150 л.с.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.10.2025, 15:11·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Китайская компания Jetta вывела на внутренний рынок специальную версию кроссовера VS5, получившую название Good Luck Edition. Информацию об этом предоставила пресс-служба компании «FAW Легковые автомобили».

Отличительной чертой спецверсии является оснащение интеллектуальной системой помощи при парковке, в которую входит оптический ассистент OPS. Кроме того, автомобиль комплектуется встроенной системой караоке с микрофоном. Среди технических особенностей стоит отметить сниженный расход топлива — 6,5 литров на 100 километров, что меньше по сравнению с другими комплектациями, где этот показатель составляет 7 литров.

Внешний вид автомобиля выполнен в узнаваемом фирменном стиле бренда. Модель получила массивную решетку радиатора и современную LED-оптику. Под капотом установлен 1,4-литровый турбомотор серии EA211 мощностью 150 лошадиных сил. Этот двигатель работает в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Источник

