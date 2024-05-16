Новый минивэн в Китае может ездить на такси без водителя

Минивэн Baidu RT6 получает автопилот четвертого уровня. Это означает, что водителю почти не требуется участвовать в управлении автомобилем.

В арсенале данного беспилотника заявлено пять лидаров и около сорока различных датчиков. Baidu RT6 имеет длину 4765 мм и колесную базу 2830 мм.

Движение роботакси обеспечивается 150-сильным электромотором от BYD. В комплекте присутствует батарея, поддерживающая возможность быстрой замены. По планам, уже к концу текущего года в Ухани появится тысяча таких роботакси.

Стоимость беспилотного минивэна Baidu RT6 составляет 204 000 юаней (примерно 2,58 млн рублей).

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что в городах из-за беспилотных автомобилей могут появиться дополнительные четвертые сигналы на светофорах.