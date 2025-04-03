Появилась пожизненная гарантия на автомобили Volkswagen в Китае

В отличие от других автомобилей, у кроссоверов Volkswagen сроки гарантии устроены необычным образом. Эти машины уже доступны для покупки на рынке, и у них предоставляется бессрочная гарантия, не зависящая ни от количества пройденных километров, ни от времени эксплуатации.

Такая гарантия распространяется на различные узлы и детали автомобилей, включая двигатель, трансмиссию, подвеску, рулевое управление и другие. Однако стоит отметить, что право на бессрочную гарантию имеет только первый владелец машины. И чтобы приобрести автомобиль с таким выгодным предложением, необходимо совершить покупку до конца апреля.

Для того чтобы сохранить бессрочную гарантию, владельцу придется обслуживать свой автомобиль исключительно у авторизованных сервисных центров компании.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что Volkswagen планирует возродить флагманский седан Phaeton с двигателем мощностью впечатляющих 1000 лошадиных сил.