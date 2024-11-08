Audi и SAIC будут развивать молодежный премиум-класс в Китае

На китайском автомобильном рынке компания Audi планирует привлечь внимание молодых клиентов за счет электромобилей с обновленным логотипом. Вместо иконичных четырех колец теперь будут использоваться четыре стилизованные буквы, образующие слово AUDI.

Над разработкой таких автомобилей немецкий бренд будет сотрудничать с компанией SAIC. Первый совместный электромобиль появится на дорогах уже в следующем году. Пока же его продемонстрировали в виде концепции под названием AUDI E, специально разработанной с учетом запросов и предпочтений китайских автолюбителей.

В Китае потенциальные покупатели премиальных автомобилей существенно моложе, чем в других регионах мира: от 30 до 35 лет в сравнении с 55 годами. Поэтому стратегия Audi сосредоточиться на современных технологиях и электрических двигателях выглядит весьма логичной.

Фото: Carsweek.ru

Представленный концепт AUDI E - это электрический Sportback длиной 4,87 метра. Ему достались два электродвигателя с суммарной мощностью 775 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Этого хватает, чтобы разогнаться до сотни за 3,6 секунды. Батарея емкостью 100 кВт-часов обеспечивает запас хода до 700 километров. Благодаря 800-вольтовой конструкции батарею можно зарядить еще на 370 километров всего за 10 минут.

В ближайшие три года к спортбеку присоединятся еще две модели, включая кроссовер. Все новинки будут построены на платформе Advanced Digitized Platform, разработанной специалистами Audi и SAIC.

Фото: Carsweek.ru

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