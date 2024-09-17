Китай наказал команду F4 за копирование цветов Ferrari.

Китайские зрители, в минувший уик-энд следившие по телевизору за гонкой местной Формулы 4 на автодроме в Шанхае, были поражены обнаружением пикселей на экранах вместо красной машины Ванга Йи, гонщика команды Champ Motorsport, стартовавшей с поула.

В команде грубо нарушили авторские права, полностью копируя цвета и логотипы команды Ferrari SF-24 на машине №68, включая белые и жёлтые полосы на боковых понтонах.

Фотография, предоставленная F1news.ru, наглядно демонстрирует данный инцидент.

Китайская телекомпания, ответственная за трансляцию гонки, решила принять предупредительные меры, чтобы избежать возможных юридических последствий, поскольку все изменения на машине были внесены без согласования с итальянской командой.