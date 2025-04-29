Продают в Казани автомобиль «Москвич» 77 лет с пробегом 24 тыс. км

В столице Татарстана, в городе Казани, появилось объявление о продаже уникального раритетного автомобиля - «Москвич-400». Цена на этот коллекционный экземпляр составляет внушительные полмиллиона рублей. Продавец отметил, что машину он приобрел с целью провести ее капитальный ремонт и восстановление, сообщает издание Татар-Информ.

История модели «Москвич-400» насчитывает множество интересных моментов. Этот автомобиль был первым в Советском Союзе, который начали выпускать массово для свободной продажи гражданам. По своей конструкции «Москвич» был вдохновлен немецким автомобилем «Опель» K38. В то время стоимость этой машины для советских граждан составляла 8 000 рублей.

Позднее модель «Москвич-401» была модернизирована. По сравнению с предыдущей версией, автомобиль отличался более мощным двигателем и другой трансмиссией. После проведенного апгрейда цена на машину выросла до 9 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что новый автомобиль под названием «Москвич 5» был представлен на фотографиях вживую, причем с сохранением оригинальных шильдиков и деталей.