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Продают в Казани автомобиль «Москвич» 77 лет с пробегом 24 тыс. км

Раритетный «Москвич-400» в Казани продают за полмиллиона рублей. Первый советский автомобиль начала массово выпускаться для граждан. История и цена модели в объявлении.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 09:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В столице Татарстана, в городе Казани, появилось объявление о продаже уникального раритетного автомобиля - «Москвич-400». Цена на этот коллекционный экземпляр составляет внушительные полмиллиона рублей. Продавец отметил, что машину он приобрел с целью провести ее капитальный ремонт и восстановление, сообщает издание Татар-Информ.

История модели «Москвич-400» насчитывает множество интересных моментов. Этот автомобиль был первым в Советском Союзе, который начали выпускать массово для свободной продажи гражданам. По своей конструкции «Москвич» был вдохновлен немецким автомобилем «Опель» K38. В то время стоимость этой машины для советских граждан составляла 8 000 рублей.

Позднее модель «Москвич-401» была модернизирована. По сравнению с предыдущей версией, автомобиль отличался более мощным двигателем и другой трансмиссией. После проведенного апгрейда цена на машину выросла до 9 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что новый автомобиль под названием «Москвич 5» был представлен на фотографиях вживую, причем с сохранением оригинальных шильдиков и деталей.

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