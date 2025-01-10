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Начались официальные продажи нового кроссовера Skoda в Казахстане

Компакт-кросс Skoda Kamiq теперь доступен в Казахстане. Цена начинается от 2,52 млн рублей. Сравнение с Geely Coolray и проблема отзыва машин Skoda и Volkswagen.
А
Антон Звонкий
10.01.2025, 12:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Казахстане появилась возможность купить компакт-кросс Skoda Kamiq, информирует портал Quto, ссылаясь на местных дилеров.

Длина чешского кроссовера достигает 4,2 метра, что делает его достаточно удобным для городского использования. Под капотом автомобиля находится единственный вариант - 1-литровый 116-сильный турбированный двигатель, работающий с 7-ступенчатой "роботизированной" коробкой передач и передним приводом.

Самый доступный вариант кроссовера будет стоить 12 990 000 тенге, что примерно равняется 2,52 миллиона рублей. Этот вариант назван Essence. В его оснащение входит шесть подушек безопасности, система стабилизации, базовый кондиционер, заводская аудиосистема с восемью динамиками. Также в кроссовере предусмотрены круиз-контроль, датчики света и дождя, а также обогрев передних сидений, наружных зеркал и лобового стекла.

Оказалось, что цена кроссовера оказалась выше, чем ожидали местные продавцы. В то время как кроссовер Geely Coolray, оснащенный более мощным двигателем, доступен по более низкой цене. Его стоимость начинается с 10 090 000 тенге (1,96 миллиона рублей).

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что компании Skoda и Volkswagen проводят отзыв 55 тыс. автомобилей в России из-за проблем с топливопроводом.

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