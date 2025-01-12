Редкий отечественный автомобиль в Калининграде продается за огромные деньги

На популярном сайте объявлений «Авито» появилось уникальное предложение для коллекционеров и ценителей автомобилей. В продаже представлена раритетная ГАЗ-13 «Чайка», находящаяся в городе Калининград. Текущий владелец готов расстаться с этим эксклюзивным автомобилем за 15 миллионов рублей.

Этот конкретный автомобиль был выпущен в далеком 1961 году, что делает его возраст на данный момент 64 года. В 2015 и 2016 годах машина прошла капитальное восстановление, благодаря чему внешне она выглядит как только что сошедшая с конвейера.

В период с 1959 по 1981 годы было произведено всего 3 189 автомобилей «Чайка». Это делает эту модель действительно уникальной и редкой. Поэтому стоимость в 15 миллионов рублей может быть вполне оправданной, учитывая спрос на подобные коллекционные единицы.

Предполагается, что найдутся истинные ценители, готовые выложить указанную сумму за этот автомобиль, который является настоящим произведением искусства на четырех колесах.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на рынке уже появлялись предложения по продаже других моделей автомобиля «Чайка», цена которых даже превышала стоимость некоторых известных моделей Rolls-Royce. Это свидетельствует о высокой ценности и востребованности этой легендарной машины среди коллекционеров.