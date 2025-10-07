В Италии обновлённая Dacia Spring теперь стоит меньше, чем велосипед

В Италии стоимость компактного электромобиля Dacia Spring снизилась до рекордных 390 тысяч рублей благодаря государственной программе стимулирования продаж электрокаров. Итальянские автомобилисты могут получить выгоду до 11 тысяч евро, приобретая электромобили по специальным условиям.

Госпрограмма позволила сделать цену отдельных моделей практически символической. Так, для граждан, имеющих право на льготы, Dacia Spring обойдётся всего в 3 900 евро — это около 390 тысяч рублей, что сопоставимо со стоимостью современных горных велосипедов. Для сравнения, стандартная стоимость этого электрокара может достигать 17 900 евро.

Среди других предложений на рынке — электрический хэтчбек Leapmotor T03, который с учетом государственной поддержки и скидки на утилизацию от Stellantis можно приобрести за 4 900 евро. Однако не все автопроизводители участвуют в программе утилизации.

На финансирование этой инициативы правительство Италии выделило 597 млн евро, что составляет 59,7 млрд рублей. Планируется, что к июню 2026 года автопарк страны пополнится минимум на 39 000 новых электромобилей. В настоящее время доля полностью электрических автомобилей на итальянском рынке составляет лишь 5,2%, что почти в три раза меньше среднего показателя по странам Евросоюза, равного 15,8%.

Для того чтобы получить максимальную скидку в 11 000 евро, покупатель должен соответствовать ряду условий: годовой доход семьи не должен превышать 30 000 евро (3 млн рублей), регистрация должна быть в населённом пункте с численностью от 50 000 человек, а также необходимо сдать на утилизацию автомобиль стандарта Евро-5 или ниже, выпущенный до 2015 года.

Ранее сообщалось, что компания Dacia из Румынии готовится представить гибридную версию хэтчбека Dacia Sandero нового поколения.

Фото: Dacia