Появились новые подробности в истории ухода Уитли из Audi

На минувшей неделе стало известно о неожиданном разрыве трудовых отношений между Джонатаном Уитли и компанией Audi. В официальном сообщении автопроизводителя отмечается, что уход произошёл «по личным причинам».

Однако, по информации ряда британских изданий, это событие оказалось предсказуемым для некоторых участников рынка. Сообщается, что Эдриан Ньюи начал обсуждать возможное сотрудничество с бывшим коллегой из Red Bull Racing ещё в конце прошлого года. Ньюи, по слухам, считает Уитли идеальным кандидатом на пост руководителя команды Aston Martin F1 и планирует изменить внутреннюю структуру коллектива, чтобы самому сконцентрироваться на инженерных задачах.

По имеющейся информации, руководство Audi было осведомлено о предложении, сделанном Уитли. Сам Уитли, как утверждается, обратился к главе компании Герноту Дёльнеру с просьбой организовать процедуру увольнения максимально корректно и без лишнего шума.

Как сообщает PlanetF1 со ссылкой на «многочисленные высокопоставленные источники», на момент ухода Уитли не имел официального предложения от Aston Martin и не подписывал никаких контрактов заранее. Тем не менее, на протяжении некоторого времени он тайно вёл переговоры с командой Лоуренса Стролла.

Не исключено, что между сторонами были достигнуты какие-то предварительные договорённости, однако подробности станут известны только после того, как станет ясно, где Уитли продолжит карьеру в ближайшие месяцы. Сейчас ему предстоит так называемый «отпуск по уходу за садом» — это распространённая в автоспорте практика, когда ключевой сотрудник должен выдержать паузу перед переходом в другую команду.

Для управленцев высокого звена такой период может длиться до года. Однако срок может быть сокращён, если стороны договорятся о существенной компенсации.

Также имеются сообщения, что интерес к Уитли проявляет и команда Alpine F1. Тем не менее, вероятность такого развития событий оценивается как невысокая. Известно, что в Renault также стремятся усилить менеджмент и даже пытались пригласить главного конструктора McLaren Роба Маршалла, который, однако, отказался от предложения.

Параллельно появились слухи о том, что на место Уитли в Audi F1 может быть приглашён Кристиан Хорнер. Официальных подтверждений этому нет, и, по мнению экспертов, такие разговоры связаны с тем, что Хорнеру хорошо знакомы члены совета директоров Volkswagen Group благодаря прошлым переговорам по возможному сотрудничеству с Porsche.

Существует и другая версия развития событий: Лоуренс Стролл может пригласить Хорнера в Aston Martin F1, предоставив ему долю в команде. Это предложение может заинтересовать Хорнера, особенно если его шансы приобрести акции Alpine F1 уменьшатся из-за интереса со стороны американского миллиардера Стива Коэна. Соперничать с ним, даже при поддержке серьёзных инвесторов, будет непросто.

Не исключено также, что Лоуренс Стролл рассматривает вариант пригласить в свою команду сразу обоих специалистов — и Хорнера, и Уитли. В прошлом они уже успешно работали вместе с Ньюи в Red Bull Racing, когда команда завоёвывала победы и титулы.