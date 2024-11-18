Топ-5 автомобилей с наибольшим риском попадания в ДТП

Также наиболее опасными для водителей оказались спорткары Chevrolet Corvette и Porsche 911, где вероятность серьезных последствий при аварии достаточно высока. Список лидеров включает в себя также Mitsubishi Mirage и Honda CR-V с гибридной коробкой передач.

Специалисты пришли к выводу, что шанс попасть в ДТП с тяжелыми последствиями для машин из этого списка в пять раз выше, чем в среднем по общему числу аварий. Интересно, что в это негативное созвездие вошли также электромобили Tesla Model Y и Model S, которые известны своим высоким уровнем безопасности и передовыми технологиями.

Отдельное внимание уделяется корейскому производителю KIA: исследователи назвали наиболее рискованными моделями Forte, Seltos, K5 и Soul, производимые данной маркой.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что в России появился в продаже кроссовер Kia Seltos с турбированным двигателем по цене 3,3 миллиона рублей.