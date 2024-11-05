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Автомобильная платформа iSeeCars выявила марки автомобилей с самыми лояльными владельцами

Аналитическое агентство iSeeCar провело исследование по более чем 929 тысячам автомобилей, произведенных с 1981 по 2009 год. Все эти машины были проданы с начала года по сентябрь текущего года.
РедакцияР
Редакция
05.11.2024, 11:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Аналитическое агентство iSeeCar провело исследование по более чем 929 тысячам автомобилей, произведенных с 1981 по 2009 год. Все эти машины были проданы с начала года по сентябрь текущего года. Специалисты выделили модели с самыми верными владельцами, и среди них лидируют автомобили японских и корейских брендов.

На первом месте в списке оказалась компания Toyota: 5,6% их машин остаются у первых владельцев даже спустя 15 лет. За ней следуют Honda (5,3%), Lexus (4,4%), Mazda (4,3%) и Hyundai (4,2%). Вне первой пятерки оказалась марка Subaru (4,1%).

Среднестатистический показатель на вторичном рынке США составляет 3,7%. Это означает, что каждый 27-й житель США владеет автомобилем дольше 15 лет. В списке присутствует всего один премиальный бренд - Lexus, в то время как местные марки Ford, Chevrolet, RAM и Jeep не попали в рейтинг.

Если рассматривать конкретные модели, то самыми надежными оказались гибриды Toyota Highlander и Camry. За ними идут обычные модели Highlander, Tacoma и Prius. С шестого по десятое место делят между собой Honda CR-V, Ford Escape Hybrid, Toyota RAV4, Lexus IS 350 и Nissan Versa.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что модель Suzuki Ertiga возглавила рейтинг десяти самых доступных японских автомобилей в России в ноябре 2024 года.

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