Иран готовит к выпуску автомобили Lada Vesta NG после сертификации

В линейке будут представлены дорогие модели Lada Vesta NG и Vesta SW Cross NG, оснащенные 1,8-литровым двигателем и вариатором.

Известно было еще в прошлом году, что «АвтоВАЗ» планирует сотрудничать с Ираном, возможно даже организовать производство автомобилей марки Lada на территории этой страны. Однако процесс сертификации затянулся, возможно из-за отсутствия на моделях Lada системы ESP.

Иранским покупателям будут доступны новые Весты с самым полным набором опций, которые доступны для данного семейства автомобилей на данный момент.

Среди особенностей комплектации - экокожа в интерьере, круиз-контроль, бесключевой доступ, алюминиевые колесные диски, подогреваемые сиденья и зеркала, цифровая панель приборов и мультимедийная система с вертикальным дисплеем.

Фото: Carsweek.ru

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