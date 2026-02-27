В компании Honda сообщили о "аномальных вибрациях двигателя"

Компания Honda Racing Corporation провела пресс-брифинг в Японии, на котором выступили президент Койджи Ватанабе и управляющий директор Икуо Такеиши. Руководители поделились подробностями относительно неудачных выступлений команды Aston Martin Honda на предсезонных тестах, обозначили ключевые технические трудности и выразили уверенность в скором их решении перед стартом сезона в Мельбурне.

Койджи Ватанабе отметил, что минувшие тестовые заезды оказались крайне непростыми для команды. По его словам, Honda не смогла продемонстрировать ожидаемый уровень результатов, а специалисты столкнулись с целым рядом технических сложностей. Тем не менее, по мнению Ватанабе, именно благодаря тестам удалось четко определить узкие места, и сейчас инженеры ведут совместную работу с командой над устранением проблем.

Руководитель подчеркнул, что взаимодействие с Aston Martin стало еще более слаженным, а совместная работа продолжается в поиске решений для выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на значительные трудности, в Honda уверены, что смогут справиться с поставленной задачей.

Управляющий директор Икуо Такеиши пояснил, что основной причиной проблем стали аномальные вибрации, выявленные во время тестов. Эти вибрации привели к повреждению батареи силовой установки. В настоящее время специалисты компании проводят расследование причин возникновения столь интенсивных вибраций и разрабатывают меры для их устранения, которые будут реализованы как в силовой установке, так и в конструкции автомобиля.

Работы по анализу и поиску решений ведутся на базе в Сакуре, где команда использует динамический стенд с монококом для детального изучения проблемы. Особое внимание уделяется выявлению факторов, вызывающих вибрации во время движения, и их влиянию на аккумуляторные элементы.

Такеиши подчеркнул, что все возможные меры по устранению аномалий будут реализованы до старта первой гонки сезона. Несмотря на множество сложностей, Honda сохраняет настрой на преодоление возникших препятствий и намерена добиться успеха.