Honda готовит новые разработки к Гран При Китая

Японское информационное агентство Shiga Sports сообщает, что в компании Honda сохраняют умеренный оптимизм, несмотря на проблемы, выявленные в ходе предсезонных тестов в Бахрейне с силовыми установками команды Aston Martin.

По данным источников, в настоящее время специалисты Honda на базе в Сакуре трудятся над пакетом технических обновлений. Эти новшества должны повысить надежность и производительность силового агрегата. Однако, как отмечают в Honda, подготовка улучшенного пакета не завершится к старту сезона в Мельбурне. Ожидается, что обновления станут доступны для Aston Martin к Гран При Китая, второму этапу чемпионата.

После этого инженеры займутся дальнейшей оптимизацией работы силовой установки и её интеграцией с коробкой передач. В это же время в Сильверстоуне, где расположена база Aston Martin, параллельно продолжается работа над шасси. По информации агентства, на недавнем внутреннем совещании Эдриан Ньюи сообщил о планах подготовить значимые улучшения конструкции машины к Гран При Великобритании, чтобы AMR26 сумела показать одну из лучших скоростей в пелотоне.

Несмотря на положительные внутренние оценки, представители Honda и Aston Martin официально подчеркивают сдержанность в ожиданиях. В команде отмечают, что начало сезона потребует терпения, а постоянное внедрение обновлений будет ключевым фактором для прогресса.