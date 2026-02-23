Главная Новости Aston Martin Honda готовит новые разработки к Гран При Китая
Honda готовит новые разработки к Гран При Китая

Honda готовит обновления силовой установки для Aston Martin к Гран При Китая, чтобы повысить надёжность и эффективность болида в новом сезоне Формулы-1.
Демид Поршнев
23.02.2026, 19:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Японское информационное агентство Shiga Sports сообщает, что в компании Honda сохраняют умеренный оптимизм, несмотря на проблемы, выявленные в ходе предсезонных тестов в Бахрейне с силовыми установками команды Aston Martin.

По данным источников, в настоящее время специалисты Honda на базе в Сакуре трудятся над пакетом технических обновлений. Эти новшества должны повысить надежность и производительность силового агрегата. Однако, как отмечают в Honda, подготовка улучшенного пакета не завершится к старту сезона в Мельбурне. Ожидается, что обновления станут доступны для Aston Martin к Гран При Китая, второму этапу чемпионата.

После этого инженеры займутся дальнейшей оптимизацией работы силовой установки и её интеграцией с коробкой передач. В это же время в Сильверстоуне, где расположена база Aston Martin, параллельно продолжается работа над шасси. По информации агентства, на недавнем внутреннем совещании Эдриан Ньюи сообщил о планах подготовить значимые улучшения конструкции машины к Гран При Великобритании, чтобы AMR26 сумела показать одну из лучших скоростей в пелотоне.

Несмотря на положительные внутренние оценки, представители Honda и Aston Martin официально подчеркивают сдержанность в ожиданиях. В команде отмечают, что начало сезона потребует терпения, а постоянное внедрение обновлений будет ключевым фактором для прогресса.

