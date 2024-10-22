Haas надеется заработать очки в Мехико

В команде Haas на подходе Гран При Мексики, где планируют продолжить успешную серию из четырех заездов подряд с заработанными очками.

Айо Комацу, руководитель команды, подчеркнул, что предстоящий этап в Мехико будет непростым из-за высокого расположения трассы над уровнем моря. Воздух там разрежен, что осложняет охлаждение двигателя и уменьшает прижимную силу, что создает серьезные вызовы для гонщиков и инженеров.

Пилот Нико Хюлкенберг отметил, что для него Мехико - второй этап в любимой части сезона. Он выразил надежду на яркую культуру страны и громкую атмосферу от болельщиков на стадионе Foro Sol, не забыв при этом, что главная поддержка фанатов, вероятно, уйдет на Серхио Переса.

Пилот Кевин Магнуссен поделился своим мнением, назвав Мехико веселым городом с интересной трассой и потрясающей атмосферой, создаваемой мексиканскими болельщиками. Он также отметил, что этап в Мехико уникален из-за разреженного воздуха, который создает сложности с охлаждением машины и настройкой аэродинамики. Однако, с уверенностью в хорошей форме своей машины, Магнуссен убежден, что нет причин, которые помешают команде заработать очки на этом этапе.