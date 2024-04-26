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Нико Хюлкенберг покидает Haas

В турбулентном мире автоспорта пришло время перемен для команды Haas. В свежем заявлении официальные лица объявили об уходе Нико Хюлкенберга из команды по истечении срока действия его контракта в конце 2024 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.04.2024, 11:42
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Фото: F1news.ru

В турбулентном мире автоспорта пришло время перемен для команды Haas. В свежем заявлении официальные лица объявили об уходе Нико Хюлкенберга из команды по истечении срока действия его контракта в конце 2024 года.

Айо Комацу, глава Haas, выразил благодарность Хюлкенбергу за его значительный вклад в развитие коллектива за все годы выступлений за него. "Он - великолепный игрок в команде, с ним приятно работать. Его опыт и обратная связь оказались бесценными для нас в процессе улучшения гоночного болида - результаты его труда отчетливо видны в скорости VF-24 как на квалификациях, так и в гонках," - подчеркнул Комацу.

Впереди у команды Haas еще множество испытаний в текущем сезоне, и руководство с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Хюлкенбергом. "Мы планируем извлечь пользу из его работы во время оставшихся Гран При 2024 года," - добавил он.

Хотя причины ухода Хюлкенберга из Haas не были оглашены, в последние дни европейская пресса активно обсуждала возможность его перехода в Sauber/Audi на следующий сезон, рассматривая это как факт. Теперь остается только дождаться официального подтверждения от команды из Хинвила.

Источник

Haas F1 Team (18)Нико Хюлкенберг (15)Айо Комацу (6)

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