Haas представит несколько технических новшеств на Гран При США

Команда Haas F1 активно готовится к своему домашнему этапу Чемпионата мира Формулы-1, который в этом сезоне проходит на автодроме Circuit of the Americas (COTA) в штате Техас. Гран При США станет вторым из трёх этапов чемпионата, которые проходят на территории Соединённых Штатов Америки.

Традиционно отличительной чертой гоночного уик-энда в Остине станет включение в расписание субботнего спринта — в третий раз подряд болельщиков ждет дополнительная динамика и интрига.

На предстоящий этап команда Haas F1 подготовила автомобили с обновлённым внешним видом, подчеркнув особое отношение к домашней гонке. Кроме того, в Остине появятся и некоторые технические усовершенствования болидов.

Айо Комацу, руководитель команды, отметил: «Мы с большим воодушевлением готовимся к Гран При США, ведь на автодроме COTA мы всегда чувствуем себя, как дома. Неделя, предшествующая этой гонке, всегда очень насыщенная, к тому же нас ждёт спринт, так что в течение всего уик-энда уровень адреналина будет высоким.

В Сингапуре Оливер финишировал 9-м, и это замечательно, но в Остине надо приложить все усилия, чтобы оба гонщика заработали очки.

К этому этапу мы готовим небольшие технические новинки, но поскольку в программу уик-энда входит спринт, у нас будет всего одна часовая тренировка, чтобы оценить их эффективность, поэтому очень важно с самого начала работать на трассе максимально эффективно».

Оливер Берман также поделился своими ожиданиями: «Похоже, мы набираем обороты с каждым уик-эндом. Мы знаем, что у нас быстрая машина, а поскольку к Остину команда готовит очередные технические новинки, у меня такое чувство, что в этот уик-энд мы должны выступить неплохо.

Это будет мой первый Гран При США вместе с командой Haas F1, и я знаю, что график будет очень плотным, но я рад окунуться в атмосферу, которую создают страстные американские болельщики. Не сомневаюсь, что гонка на COTA станет ярким событием сезона».



Фото: F1news.ru

Эстебан Окон также выразил оптимизм перед стартом: «Я рад вернуться в Остин, и прежде всего это связано с тем, что теперь я гонщик Haas F1. Это замечательный город, где жизнь наполнена энергией, и там проходит одна из домашних гонок нашей команды.

Мы знаем, что американская публика во все дни уик-энда обеспечит прекрасную атмосферу. Трасса на автодроме COTA весёлая, но сложная, поэтому гонки там всегда проходят очень интересно.

После Сингапура я упорно тренировался и работал вместе с командой на симуляторе, поэтому наша цель – уверенно выступить в этот уик-энд, используя все возможности, которые только могут представиться.

Я предвкушаю возвращение в Остин, где наша команда продемонстрирует особую версию оформления машины, и надеюсь, мы дадим американской публике повод за нас поболеть».