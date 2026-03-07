Главная Новости Haas F1 Team В Haas F1 выразили разочарование из-за результатов
В Haas F1 выразили разочарование из-за результатов

Гонщики Haas F1 Оливер Берман и Эстебан Окон выбыли во второй сессии квалификации и не смогли пройти в финал из-за проблем с прижимной силой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.03.2026, 11:21·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда Haas F1 рассчитывала провести обе свои машины в финальную часть квалификации, однако оба пилота завершили борьбу на втором этапе сессии.

Оливер Берман занял 12-е место и признался, что испытывает небольшое разочарование из-за минимального отставания, отметив, что надеялся на больший результат. Несмотря на это, Берман выразил гордость за свой коллектив и подчеркнул, что команда проделала большую работу над автомобилем.

Пилот отметил, что нынешняя машина Haas F1 предоставляет хорошую базу для дальнейшего развития. По его словам, уступать трудно, особенно в условиях адаптации к новым техническим регламентам, но, несмотря на все сложности, команда справляется, и теперь их задача — продолжать двигаться вперед.

Эстебан Окон, показавший 13-й результат, также выразил недовольство итогами квалификации, отметив, что команда могла выступить лучше. По словам Окона, после окончания заезда инженер сообщил ему о снижении прижимной силы на задней оси, что совпало с его ощущениями от машины на последнем круге, когда болид потерял стабильность.

Окон уверен, что при лучшем круге мог бы выйти в финальную часть квалификации, однако обстоятельства сложились иначе. Гонщик Haas F1 подчеркнул, что команда извлечет необходимые уроки и приложит все усилия, чтобы вернуться в борьбу в более сильной форме.

Эстебан Окон (164)Оливер Берман (115)Haas F1 Team (297)

