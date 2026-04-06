В Haas будут довольны, если Берман станет частью Ferrari

Британский гонщик Оливер Берман, являющийся выпускником Академии Ferrari, в настоящее время выступает за команду Haas на правах аренды. В соответствии с условиями соглашения, Скудерия Ferrari может в любой момент вернуть спортсмена в свой основной состав.

Руководитель Haas Айо Комацу подчеркнул, что возможность перехода Бермана обратно в Ferrari не вызывает у него беспокойства при условии, что после работы с Haas молодой пилот сможет занять место основного гонщика в итальянской команде.

«У него огромный потенциал, и нам нет смысла беспокоиться о том, что его заберёт Ferrari. Я убеждён, что нужно переживать только о том, что находится у тебя под контролем. В Ferrari много лет инвестировали в Бермана, и мы получили его на прошлый и этот год», – отметил Айо Комацу.

По его словам, если совместная работа Haas с Берманом приведёт к тому, что Ferrari решит пригласить пилота в свой состав на следующий сезон, это станет поводом для гордости. Такой исход будет означать, что команда Haas справилась со своей задачей на высоком уровне. «Если мы отлично с ним поработаем, и Оливер выступит так, что в Ferrari захотят его видеть у себя в следующем году, то мы будем этому рады, ведь это будет означать, что мы хорошо сделали работу. Так что мы лучше сосредоточим внимание на этом», – добавил руководитель.

На вопрос журналистов о наличии какого-либо графика переговоров между Haas и Ferrari касательно будущего Бермана, Комацу сообщил, что такой график существует, однако это внутренний предмет обсуждения между двумя командами. Он добавил, что внимания заслуживает максимальная отдача на трассе как от машины, так и от самого Оливера. Даже если трудности следующего сезона приведут к тому, что Haas потеряет спортсмена, по мнению руководителя, этот момент находится вне зоны контроля команды. «Да, но это просто дискуссия между нами и Ferrari. Мы сосредоточены на том, чтобы выжать максимум из машины и Оливера. Даже если это будет означать, что мы потеряем его в следующем году, но я надеюсь, что нет. В любом случае, это не в нашего контроля».