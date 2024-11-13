Как сохранить шипы на шинах: советы от Госавтоинспекции

Основная цель шипованной резины - обеспечить безопасность управления автомобилем на скользких снежных и обледенелых дорогах. Если шипы отсутствуют, увеличивается тормозной путь и снижается общее сцепление с дорогой.

Некоторые водители, устанавливая шипованные шины в начале зимы, демонстрируют резкий старт с места, зачастую с пробуксовкой. Необходимо помнить, что шипы выбиваются из шин именно при старте, а не при торможении. Поэтому после установки шипованной резины стоит разгоняться плавно.

Для сохранения функциональности "шипов" важно поворачивать руль только во время движения автомобиля.

Одним из ключевых моментов для шипованной резины является правильное давление в шинах, которое гарантирует равномерное распределение нагрузки на контактную площадь шины.

Перед сезонной заменой на шипованную, зимнюю или летнюю резину сотрудники ГАИ рекомендуют провести балансировку колес во время шиномонтажа. Обычно эта процедура включена в стоимость сезонной замены шин.

Главное, что обязаны помнить водители - использовать зимнюю резину зимой и летнюю - летом. Использование шипованной резины в летний сезон приведет к ее быстрому износу и непригодности.

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