Toyota Land Cruiser с необычной историей можно найти в Горно-Алтайске.

В России появилось объявление о продаже подержанного Toyota Land Cruiser 11-го поколения, выпущенного в 2013 году. Интересно, что данный внедорожник был обновлен в 2016 году.

Автомобиль получил новые передние фары с LED-вставками в качестве дневных ходовых огней, обновленный передний бампер с встроенными противотуманными фарами, пересмотренный капот и решетку радиатора, а также новые легкосплавные диски и другие изменения.

Продается семиместный иномарка с пробегом 220 000 километров в комплектации 4.5 TD AT Люкс. Цена на Toyota составляет 4,1 миллиона рублей. Продавец отмечает, что внедорожник был своевременно обслужен.

Под капотом этого автомобиля находится 4,5-литровый дизель мощностью 235 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автодилеры в России опубликовали цены в рублях на модели Toyota с гарантией.