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Toyota Land Cruiser с необычной историей можно найти в Горно-Алтайске.

Продается подержанный Toyota Land Cruiser 2013 года с рестайлингом 2016 года, 4,5-литровый дизель, 220 000 км, 4,1 млн рублей. Своевременное обслуживание, полный привод.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.04.2025, 09:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России появилось объявление о продаже подержанного Toyota Land Cruiser 11-го поколения, выпущенного в 2013 году. Интересно, что данный внедорожник был обновлен в 2016 году.

Автомобиль получил новые передние фары с LED-вставками в качестве дневных ходовых огней, обновленный передний бампер с встроенными противотуманными фарами, пересмотренный капот и решетку радиатора, а также новые легкосплавные диски и другие изменения.

Продается семиместный иномарка с пробегом 220 000 километров в комплектации 4.5 TD AT Люкс. Цена на Toyota составляет 4,1 миллиона рублей. Продавец отмечает, что внедорожник был своевременно обслужен.

Под капотом этого автомобиля находится 4,5-литровый дизель мощностью 235 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что автодилеры в России опубликовали цены в рублях на модели Toyota с гарантией.

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