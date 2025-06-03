Почему хитрые водители стали бесплатно парковаться на инвалидных местах вне закона, объяснили в ГИБДД

В крупных городах проблема поиска парковочного места стоит особенно остро: или не хватает муниципальных стоянок, или водителям не нравятся высокие тарифы в платных зонах. В качестве альтернативы существуют перехватывающие парковки в том же городе. Тем не менее, есть группа водителей, которая выбрала не самый законный путь.

Представитель ГИБДД в беседе с njcar.ru раскрыл схемы злоупотреблений с парковочными местами для инвалидов. Чаще всего эти зоны остаются пустыми, так как предусмотрено больше мест, чем фактически требуется.

Часто на эти свободные места паркуются водители, у которых нет на это права. За нарушение ПДД придется уплатить штраф в 5 тысяч рублей, а также понести расходы на эвакуацию и штрафстоянку – общая сумма может достигать 20 тысяч и более.

Что касается особых привилегий для людей с инвалидностью, то им в настоящее время даже не нужно размещать специальный знак на автомобиле. Вся информация обладателя автомобиля содержится в специальной базе данных. Именно это послужило стимулом для отдельных предприимчивых граждан разработать простую мошенническую схему.

Эти люди находят инвалидов и предлагают им за деньги сотрудничество. Они регистрируют необходимый автомобиль на имя инвалида – таким образом тот попадает в базу. Затем доступ к "льготной" парковке перепродаётся за значительные суммы тем, кто готов заплатить.

Эта схема ненадежна, так как зависит от человеческого фактора. Например, инвалиды, которые соглашаются на такую сделку, могут начать "торговать" своим правом на парковку. В настоящее время реестр позволяет вносить изменения в данные.

Ранее стало известно, что за приобретение автомобиля у иностранца в России можно быть оштрафованным.

Фото: www.business-class.su