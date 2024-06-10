Госавтоинспекция разъяснила частые причины продажи новых автомобилей с минимальным пробегом

Статус практически новых автомобилей не является гарантом высокой цены при их перепродаже, отмечают специалисты. Они часто приходят на вторичный рынок по значительно заниженной цене. По словам сотрудников ГИБДД, существует несколько причин, побуждающих владельцев расстаться с новыми машинами.

Одной из главных предпосылок является возможность покупки автомобиля с окрыленной историей. После недавнего приобретения транспортного средства владельцы могут столкнуться с аварией. Проведя косметический ремонт, владелец стремится избежать проблем в будущем. Неопытным автовладельцам часто не хватает времени, чтобы адаптироваться к новой машине, что повышает вероятность возникновения ДТП.

Еще один распространенный сценарий связан с клиентами, взявшими автомобиль в кредит, но затем ощутившими финансовые трудности.

Нередко новые автомобили попадают на вторичный рынок через частных перекупщиков, которые привозят их из-за рубежа. Эти машины могут быть использованы перекупщиками перед продажей. Также в продажу могут поступить автомобили с минимальным пробегом, использованные для тест-драйвов.

Автомобили также могут оказаться в продаже после эксплуатации таксопарками, если они не подошли для перевозки пассажиров. Иногда владельцы просто не остаются довольны приобретением и решают продать машину.

Итак, причины продажи новых автомобилей разные, но, как правило, связаны с авариями, финансовыми трудностями, перепродажей иностранных автомобилей, коммерческими стратегиями дилеров и другими факторами.

Эксперты также отмечают, что стоимость автомобилей может снижаться после ключевых событий, влияющих на автомобильный рынок.

Фото: Carsweek.ru