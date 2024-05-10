General Motors не допустит провала проекта Andretti.

Автопроизводитель General Motors присоединился к борьбе за право команды Andretti на создание новой команды в Формуле 1. Эта борьба длится уже не первый год, и, по словам руководителя автоспортивных программ корпорации, Эрика Уоррена, они готовы поддержать проект Майкла Андретти и не допустить его провала.

Планы General Motors включают поставку силовых установок для Формулы 1 с целью дебюта в чемпионате мира в 2028 году. Тем не менее, команда Andretti готова выйти на старт на два года раньше, в 2026 году, используя двигатели Renault в начале своего пути.

В GM намерены оказывать не только техническую, но и политическую поддержку будущей команде, чтобы убедить руководство Формулы 1 в допуске проекта Андретти. Проведены предварительные переговоры с участием ключевых лиц: Майкла и Марио Андретти, Эрика Уоррена и Стефано Доменикали из FOM.

«Мы четко ориентированы на этот проект и не позволим ему потерпеть неудачу», – подчеркнул Уоррен в интервью The New York Times. «Наша компания успешно выступает в различных гоночных сериях, и мы уверены в своих силах». Специалисты из Формулы 1 заинтересованы в сотрудничестве с GM, оценивая подход компании к разработке и инновациям в автоспорте.

General Motors уверен, что объединение с Andretti принесет уникальные возможности для болельщиков и автоспорта в целом. Партнерство с премиальным брендом Cadillac вызвало положительную реакцию, но отклонение заявки Формулы 1 на вступление команды Andretti поразило всех.

«Мы не согласны с решением FOM, и нас поддерживает огромное количество людей», – продолжил Уоррен. «Мы продолжим демонстрировать наши возможности и целеустремленность. Проект набирает обороты, и мы рассчитываем на успех, стремясь к поддержке болельщиков и руководства GM».

General Motors – один из успешных автопроизводителей, чьи технические разработки помогли выиграть такие гонки, как Indy 500, Daytona 500, IMSA, Supercars, а также привели пилотов команды Cadillac Racing к пьедесталу по итогам гонки «24 часа Ле-Мана».