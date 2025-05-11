Mercedes-AMG One появился в гараже у Боттаса

Пилот команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Валттери Боттас поделился в социальных сетях фотографиями своего нового приобретения – редкого спорткара Mercedes-AMG One, который производится ограниченным тиражом. По информации пилота, известно, что всего будет выпущено 275 подобных автомобилей, которые уже были распроданы до начала производства.

Этот гиперкар оснащен гибридной силовой установкой, способной развивать более 1000 лошадиных сил. С нуля до 100 км/ч Mercedes-AMG One разгоняется всего за 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 352 км/ч.

Стоимость этого эксклюзивного автомобиля поражает воображение: в Европе цена составляет около 4 миллионов евро, в зависимости от налогов. О конечной сумме, за которую приобрел себе Mercedes-AMG One Валттери Боттас, не сообщается. Однако предполагается, что пилот получил хорошую скидку при покупке.

На фотографиях, опубликованных пилотом, автомобиль представлен в благородном темно-синем цвете. Особое внимание привлекают номерные знаки V377. Напомним, что несмотря на отсутствие участия в текущем сезоне гонок, Валттери Боттас по-прежнему ассоциируется с номером 77 в Формуле 1.

Фото: F1news.ru

Публика с большим интересом отреагировала на посты Боттаса в социальных сетях, содержащие фотографии нового гиперкара. Комментарии пользователей сыпятся один за другим. Некоторые обратили внимание, что на одном из снимков Валттери проезжает мимо дилерского центра Ferrari, что, вероятно, не было случайным совпадением.

Однако есть и те, кто с улыбкой напоминает о страсти финского гонщика к велоспорту, шутливо комментируя: «Хороший выбор для инфлюенсера в гравийных велогонках!». Другие пользователи добавляют: «Где же крепления для перевозки велосипеда?»