Незаконные действия инспекторов ГАИ при проверке водителей были разоблачены

Иногда сотрудники ДПС совершают различные действия по неопытности или по корысти. Для водителей важно знать свои права и быть готовыми жаловаться на недопустимые действия инспекторов. Представитель ГАИ рассказал о недопустимом поведении инспекторов при остановке в интервью порталу carsweek.ru.

Например, инспекторы часто незаконно требуют выйти из машины. Водителю не обязательно выходить из автомобиля, достаточно передать документы через окно. Выход из машины требуется только для составления протокола или освидетельствования водителя. Все действия должны быть обоснованы. В остальных случаях нет нужды выходить из авто.

Требование показать иные документы, кроме прав, СТС и ОСАГО, считается незаконным. Нет необходимости показывать паспорт, если с собой нет прав. Для установления личности достаточно доставить в отдел полиции.

Задерживать водителя без составления протокола незаконно. Выходить из машины для оформления нарушения необязательно. Просьба делать алкотест незаконна. На месте можно требовать законную проверку с видеосъёмкой или в медучреждение.

При досмотре машины инспектор не должен требовать от водителя открывать салон, багажник или капот. Досмотр должен оформляться протоколом с видеосъёмкой или понятые. Досматривать автомобиль допустимо только по веским причинам.

Если инспекторы нарушают процедуры, водителям необходимо оставаться бдительными и вежливыми. В случае необходимости можно снимать действия инспекторов на видео и обращаться к начальству.

Уточнение: ДПС — часть Госавтоинспекции МВД России и министерств внутренних дел стран СНГ, а также входит в полицию РФ.

Инспектор — лицо, осуществляющее надзор и контроль в различных организациях и ведомствах.

Фото: carsweek.ru