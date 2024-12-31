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Сколько раз ГИБДД может заставить водителя проходить алкотестер для лишения прав

Сотрудник ГИБДД: стоит ли водителю повторить алкотест? Какие правила следует знать при тестировании на дорогах и медицине? Юристы рекомендуют медосвидетельствование.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.12.2024, 15:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Сотрудник ГИБДД высказал мнение относительно необходимости повторного тестирования водителя на алкогольное опьянение. Проверка на состояние опьянения не ограничивается простым дыханием в алкотестер. Важно учитывать, что у инспекторов и медиков есть свои регламенты и процедуры, что может привести к путанице и дополнительным проверкам.

Два различных подхода к тестированию

При тестировании на алкоголь важно, чтобы использовался сертифицированный алкотестер ДПС. Такие устройства должны проходить проверку на соответствие стандартам регулярно. Кроме того, водителю должны ясно объяснить процедуру тестирования, выдать результаты и составить акт.

Важные моменты при алкотестировании

В случае четкого показания прибора процедура завершается одним тестом. Однако, если результат едва за границей нормы, водителя могут попросить пройти повторное тестирование. Некоторые юристы настоятельно советуют добиваться медицинской проверки в такой ситуации, если не уверены в честности результатов.

Дополнительный тест не является обязательным законодательно. Это означает, что водитель вправе отказаться от повторной проверки и требовать медицинской экспертизы, если считает, что его права нарушаются необоснованно.

Особенности процедуры алкотестирования

Согласно медицинским стандартам, врачи должны проводить двойное тестирование с интервалом в 15-20 минут. Однако, если первый результат отрицательный, дополнительный тест не требуется. В акте сразу указывается, что водитель трезв.

При согласии водителя на повторное тестирование на месте, важно соблюдать определенные правила: использовать новый мундштук, выдать свежую распечатку результата и в случае несогласия водителя, доставить его в медицинское учреждение для лабораторного анализа.

Уточнение: Алкотестер — это устройство для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе или крови человека.

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