Молодые гонщики Формулы 2 и Формулы 3 тоже не надеются на подписание контракта с Andretti.

Исполнительный директор Формулы 2 и Формулы 3 Бруно Мишель заявил, что не видит возможности для участия команды Andretti в этих сериях.

Бруно Мишель отметил, что хотя есть информация о желании Andretti присоединиться к Формуле 2 и 3, пока контактов по этому вопросу не было. По его словам, необходимо пройти установленный процесс отбора, который проводится раз в три года. В прошлом году отбор прошел для Формулы 2, в текущем году – для Формулы 3. Мишель выразил удивление стратегией, рассматриваемой Andretti, учитывая их интерес к возможному участию в Формуле 1.

Руководитель подчеркнул, что в Формуле 3 не планируется увеличение количества участников, поскольку на данный момент число в тридцать машин считается оптимальным. Он пояснил, что дополнительные гонщики могут создать проблемы при поиске мест для старта и влиять на качество соревнований.

Касаясь ситуации в Формуле 2, Бруно Мишель отметил, что количество машин в серии снижалось с 26 до 20, а затем увеличилось до 22. Он выразил удовлетворение этими показателями, указав на сложности при поиске двадцати двух пилотов с достаточным бюджетом для участия.

Исходя из перспектив доступных мест в Формуле 1, Мишель не склонен увеличивать число команд в Формуле 2. Он отметил, что в случае, если команда Andretti достигнет соглашения с уже участвующей командой или подаст заявку, это может стать возможным решением в случае отказа или невыполнения обязательств другими участниками.